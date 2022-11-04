Погранкомитет Белоруссии сообщил о провокации украинских военных на границе

Погранкомитет Белоруссии сообщил о провокации украинских военных с использованием бронетранспортёра на границе.

Отмечается, что в пункте пропуска Глушкевичи 29 октября в 13:23 камеры видеонаблюдения зафиксировали движение в сторону белорусской границы украинского БТР-80 c группой вооружённых людей в форме.

По данным погранкомитета, БТР остановился перед украинскими инженерными заграждениями, после чего в 13:33 направился обратно на территорию Украины.

В сообщении говорится, что белорусские пограничники «в рамках реагирования на данную провокацию» заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии. Также в боевую готовность были приведены резервы.

Комитет добавил, что в Минске неоднократно отмечали, что низкая дисциплина украинской теробороны, находящейся возле белорусской границы, способствует возникновению провокационных ситуаций на границе и может привести к вооружённому боестолкновению.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии планов направить белорусскую армию на Украину.