Депутат парламента Молдавии допустил возможные перестановки в правительстве страны

В правительстве Молдавии возможны перестановки. Это подтвердил депутат парламента Раду Мариан, который участвовал во встрече президента Майи Санду и членов правящей партии. При этом речи об отставке премьера Натальи Гаврилицы не идёт.

«Мы говорили о ситуации в области безопасности и о политической ситуации, говорили и о некоторых перестановках, но всё, что сегодня было в прессе, — это слухи. Мы обсуждали риски, которые есть, и решения, которые нужно принять», — сказал депутат журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Молдавский министр иностранных дел Нику Попеску ранее заявил, что Молдавии необходима финансовая помощь в размере €1,1 млрд в связи с возникшим в стране энергетическим кризисом.

13 ноября несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста в столице Молдавии, требуя досрочных выборов в парламент.

4 ноября активисты молдавской Партии социалистов провели акцию протеста около здания Национального агентства по регулированию энергетики Молдавии из-за роста цен в стране.