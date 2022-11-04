В Кишинёве активисты соцпартии устроили пикет из-за роста цен
- РИА Новости
- © Дмитрий Осматеско
Как сообщает ТАСС, в своём выступлении перед собравшимися заместитель председателя парламента Влад Батрынча заявил, что на следующей неделе социалисты намерены пикетировать правительство и другие учреждения.
«Ответственность за рост цен лежит на правительстве, которое должно уйти в отставку, так как представляет опасность для Молдавии», — сказал он.
Вместе с этим он призвал к отставке руководство НАРЭ.
Ранее протестующие в Кишинёве назначили новый митинг на 6 ноября. Демонстранты требуют отставки властей из-за их неспособности справиться со сложной ситуацией в стране.
27 октября правоохранительные органы Молдавии призвали жителей страны не выходить на улицу в тёмное время суток из-за решения властей отключать уличное освещение.