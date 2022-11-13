Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста в Кишинёве
- AP
Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что колонна людей двигается по бульвару Стефана Великого от улицы Мяхая Витязула в сторону администрации президента, где анонсировано проведение митинга.
Демонстрацию возглавляют депутаты партии «Шор» и Партии коммунистов Республики Молдова.
4 ноября активисты молдавской Партии социалистов провели акцию протеста около здания Национального агентства по регулированию энергетики Молдавии из-за роста цен в стране.
Представитель партии «Шор» Дину Цуркану, один из организаторов протеста в Кишинёве, заявил, что полиция заблокировала путь на площадь более 50 тыс. участников протеста. Полиция же заявляет, что в протесте приняли участие 1,7 тыс. человек.