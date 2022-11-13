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Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста в Кишинёве

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Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста в столице Молдавии. Демонстранты требуют досрочных выборов в парламент.
Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста в Кишинёве
  • AP

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что колонна людей двигается по бульвару Стефана Великого от улицы Мяхая Витязула в сторону администрации президента, где анонсировано проведение митинга.

Демонстрацию возглавляют депутаты партии «Шор» и Партии коммунистов Республики Молдова.

4 ноября активисты молдавской Партии социалистов провели акцию протеста около здания Национального агентства по регулированию энергетики Молдавии из-за роста цен в стране.

Представитель партии «Шор» Дину Цуркану, один из организаторов протеста в Кишинёве, заявил, что полиция заблокировала путь на площадь более 50 тыс. участников протеста. Полиция же заявляет, что в протесте приняли участие 1,7 тыс. человек.

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