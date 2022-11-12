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В МИД Молдавии заявили, что стране необходима помощь в €1,1 млрд на фоне энергокризиса

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Молдавский министр иностранных дел Нику Попеску заявил, что Молдавии необходима финансовая помощь в размере €1,1 млрд в связи с возникшим в стране энергетическим кризисом.
В МИД Молдавии заявили, что стране необходима помощь в €1,1 млрд на фоне энергокризиса
  • Legion-Media

Попеску назвал ситуацию в стране «сложной», поскольку энергетическая сфера Молдавии сталкивается с трудностями на фоне сокращения поставок газа из России.

«Правительство стремится найти альтернативные поставки, однако Молдавия нуждается в финансовой помощи в €1,1 млрд», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна зимой рискует остаться без газа и электроэнергии.

27 октября правоохранительные органы Молдавии призвали жителей страны не выходить на улицу в тёмное время суток из-за решения властей отключать уличное освещение.

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