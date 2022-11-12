В СКЦ сообщили о прибытии трёх сухогрузов в украинские порты

В украинские порты проследовали три сухогруза в рамках черноморской инициативы. Два корабля отбыли в Китай и Турцию, сообщили в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

«Два судна покинули сегодня украинские порты, объём грузов составил 27 171 т зерна и другого продовольствия», — цитирует сообщение ТАСС.

Сухогрузы были отправлены в Китай и Турцию.

Кроме того, ещё три корабля проследовали в украинские порты.

«Инспекторы проверили восемь сухогрузов, из которых два отбывают из украинских портов, а шесть прибывают в них», — добавили в СКЦ.

3 ноября в ООН сообщили, что Россия возобновила участие в досмотре судов в Чёрном море.

При этом, по словам замглавы российского МИД Сергея Вершинина, Москва ещё не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки. Он подчеркнул, что Россия будет учитывать факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной.