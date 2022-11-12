В СКЦ сообщили о прибытии трёх сухогрузов в украинские порты
- AP
«Два судна покинули сегодня украинские порты, объём грузов составил 27 171 т зерна и другого продовольствия», — цитирует сообщение ТАСС.
Сухогрузы были отправлены в Китай и Турцию.
Кроме того, ещё три корабля проследовали в украинские порты.
«Инспекторы проверили восемь сухогрузов, из которых два отбывают из украинских портов, а шесть прибывают в них», — добавили в СКЦ.
3 ноября в ООН сообщили, что Россия возобновила участие в досмотре судов в Чёрном море.
При этом, по словам замглавы российского МИД Сергея Вершинина, Москва ещё не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки. Он подчеркнул, что Россия будет учитывать факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной.