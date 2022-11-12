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Рогозин предложил сделать упор на поставки наиболее эффективных вооружений в зону СВО

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В вопросе поставок вооружений для выполнения задач СВО России можно использовать опыт Соединённых Штатов и ориентироваться на закупки наиболее эффективных средств на поле боя, а не самых дешёвых. Такое мнение выразил экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, возглавивший инспекторскую группу военных советников, оказывающую военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.
Рогозин предложил сделать упор на поставки наиболее эффективных вооружений в зону СВО
  • РИА Новости

По мнению Рогозина, сейчас неподходящее время для «некоторых длительных процедур согласования».

«Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жёсткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он предложил посмотреть на США, которые в вопросах закупки вооружения «выбирают не самое дешёвое, а самое лучшее, самое эффективное на поле боя».

Дмитрий Рогозин возглавил в зоне спецоперации инспекторскую группу военных советников.

Он сообщил, что инспекторская группа предоставила разработчикам вооружения право применять в ходе СВО перспективное оружие и военные комплексы, которые ранее не пошли в серию.

Кроме того, группа военных советников ведёт работу с разработчиками по созданию лёгких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР.

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