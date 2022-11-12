Рогозин предложил сделать упор на поставки наиболее эффективных вооружений в зону СВО
- РИА Новости
По мнению Рогозина, сейчас неподходящее время для «некоторых длительных процедур согласования».
«Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жёсткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте», — сказал он в интервью РИА Новости.
Он предложил посмотреть на США, которые в вопросах закупки вооружения «выбирают не самое дешёвое, а самое лучшее, самое эффективное на поле боя».
Дмитрий Рогозин возглавил в зоне спецоперации инспекторскую группу военных советников.
Он сообщил, что инспекторская группа предоставила разработчикам вооружения право применять в ходе СВО перспективное оружие и военные комплексы, которые ранее не пошли в серию.
Кроме того, группа военных советников ведёт работу с разработчиками по созданию лёгких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР.