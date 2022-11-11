Рогозин заявил, что возглавил группу военных советников в зоне спецоперации
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Об этом информирует РИА Новости.
«Нами создана инспекторская группа «Царские волки», которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт», — сказал Рогозин.
По его словам, главная задача инспекторской группы состоит в военно-технической поддержке подразделений ДНР и ЛНР, которые участвуют в боевых действиях в рамках СВО.
Рогозин добавил, что группа «активно работает в зоне СВО» под его руководством.
Он также заявил, что группа действует в качестве добровольческого подразделения.
В октябре Рогозин рассказал, что объехал разные участки фронта в зоне спецоперации на Украине.