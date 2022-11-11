Рогозин заявил, что возглавил группу военных советников в зоне спецоперации

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что возглавил в зоне спецоперации инспекторскую группу военных советников, оказывающую военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.

Об этом информирует РИА Новости.

«Нами создана инспекторская группа «Царские волки», которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт», — сказал Рогозин.

По его словам, главная задача инспекторской группы состоит в военно-технической поддержке подразделений ДНР и ЛНР, которые участвуют в боевых действиях в рамках СВО.

Рогозин добавил, что группа «активно работает в зоне СВО» под его руководством.

Он также заявил, что группа действует в качестве добровольческого подразделения.

В октябре Рогозин рассказал, что объехал разные участки фронта в зоне спецоперации на Украине.