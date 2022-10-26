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Рогозин рассказал, что объехал участки фронта в зоне спецоперации на Украине

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Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что объехал разные участки фронта в зоне спецоперации на Украине.
Рогозин рассказал, что объехал участки фронта в зоне спецоперации на Украине
  • РИА Новости

Об этом Рогозин заявил в своём Telegram-канале.

«С главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и русскими воинами-добровольцами побывали на разных участках фронта», — написал он.

Рогозин также опубликовал фотографии с военными.

Ранее Рогозин подтвердил, что добавил к своей военной биографии Запорожскую область.

Он также рассказал, что взял себе в зоне проведения специальной военной операции позывной Космос.

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