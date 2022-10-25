Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что добавил к своей военной биографии Запорожскую область.

«Да, добавил», — написал он в Telegram в ответ на публикацию одного из каналов о его возможном местонахождении, где отмечалось, что экс-глава госкорпорации добавил к своей военной биографии Запорожье.

Пост сопровождался фотографией Рогозина в военной форме.

«Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — добавил Рогозин.

Ранее он доставил гуманитарную помощь и зимнее обмундирование Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в «обозримом будущем» появится информация о назначении бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на новую должность.