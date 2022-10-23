Рогозин доставил гуманитарную помощь и зимнее обмундирование Народной милиции ДНР

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доставил гуманитарную помощь и зимнее обмундирование Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«Доставил в корпус Народной милиции Минобороны ДНР зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса», — написал Рогозин в Telegram.

Он отметил, что всего доставлено 500 комплектов с зимним обмундированием, обувью, спальными мешками и термобельём.

В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в «обозримом будущем» появится информация о назначении бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на новую должность.