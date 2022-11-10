Годовая инфляция на Украине выросла до 26,6% в октябре

Уровень годовой инфляции на Украине в октябре вырос до 26,6%, следует из заявления госслужбы статистики.

«Инфляция на потребительском рынке в октябре 2022 года по сравнению с сентябрём 2022 года составила 2,5%, а с начала года — 24,8%», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в 2022 году инфляция составит около 12%, а поставленной цели на уровне 4% удастся добиться только в 2024 или 2025 году.

Он напомнил, что Центральный банк «заметно опустил свою ключевую ставку» — до 7,5% годовых.