Кудрин ожидает, что инфляция в России в 2023 году составит 5—8%

В 2022 году инфляция составит около 12%, а поставленной цели на уровне 4% удастся добиться только в 2024 или 2025 году, сообщил RT председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Ожидается, что в 2022 году инфляция составит около 12%. В этом смысле мы, конечно, переживаем большой скачок. Пик этой инфляции был в апреле, когда в годовом выражении она поднималась почти до 18%. Однако сейчас идёт устойчивое снижение», — сказал Кудрин на полях конгресса ИНТОСАИ.

Он напомнил, что Центральный банк «заметно опустил свою ключевую ставку» — до 7,5% годовых.

«Думаю, впоследствии она будет и дальше снижаться. Той цели по инфляции, которую мы ставим себе в среднесрочном периоде, — 4% — удастся добиться только в 2024 или 2025 году. При этом в 2023-м показатель, возможно, составит от 5 до 8%», — сказал глава Счётной палаты.

По его мнению, России после двух лет падения ВВП на восстановление потребуется два или три года.