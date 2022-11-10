Кудрин: России после двух лет падения ВВП на восстановление потребуется два или три года

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью RT дал прогноз по росту ВВП России.

«Мы должны учитывать, что часть этой нагрузки по снижению ВВП перейдёт на следующий год. Так, по прогнозу Минэкономразвития, в 2023-м экономика может сократиться ещё на 0,8%. Это реалистичная оценка. Однако могут быть и более сложные сценарии с учётом возможных ограничений в отношении продаж российской нефти или введения потолка цен на наши энергоносители. В целом же после двух лет падения ВВП нам потребуется два или три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям, если не произойдёт никаких новых сложных событий», — сказал Кудрин.

Он добавил, что делать прогнозы на долгосрочную перспективу пока трудно.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придётся на середину 2023 года.