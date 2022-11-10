Кудрин: России после двух лет падения ВВП на восстановление потребуется два или три года
«Мы должны учитывать, что часть этой нагрузки по снижению ВВП перейдёт на следующий год. Так, по прогнозу Минэкономразвития, в 2023-м экономика может сократиться ещё на 0,8%. Это реалистичная оценка. Однако могут быть и более сложные сценарии с учётом возможных ограничений в отношении продаж российской нефти или введения потолка цен на наши энергоносители. В целом же после двух лет падения ВВП нам потребуется два или три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям, если не произойдёт никаких новых сложных событий», — сказал Кудрин.
Он добавил, что делать прогнозы на долгосрочную перспективу пока трудно.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придётся на середину 2023 года.