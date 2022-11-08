Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг вбросы ВСУ о положении спецназовцев в Лисичанске
- РИА Новости
Командир заявил, что «очень хорошо, слаженно идёт работа 2-го армейского корпуса, спецназа «Ахмат» и ЧВК Вагнера».
«Получается, что мы наверное, друг без друга раньше как будто бы мы раньше и не смогли бы... Идёт совместная работа», — цитирует Алаудинова РИА новости.
Он оценил работу военных «на пять».
«Противник там где-то... делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то — я не понял — кадыровцев в Лисичанске... Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас всё хорошо. Идём вперёд», — добавил военнослужащий.
Как ранее сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров, в период с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено более 650 и ранено 300 бойцов ВСУ, 95 украинских военнослужащих ликвидировали в секторе спецназа «Ахмат».
21 октября стало известно, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли новый рубеж.
Президент России Владимир Путин отмечал мужество участвующих в спецоперации на Украине чеченцев.