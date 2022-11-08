Узнать больше

Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг вбросы ВСУ о положении спецназовцев в Лисичанске

Короткая ссылка
Командир чеченского спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала сообщил, что работа военнослужащих в зоне СВО идёт слаженно. Он опроверг вбросы противника о потерях среди подразделения, отметив, что «всё хорошо».
Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг вбросы ВСУ о положении спецназовцев в Лисичанске
  • РИА Новости

Командир заявил, что «очень хорошо, слаженно идёт работа 2-го армейского корпуса, спецназа «Ахмат» и ЧВК Вагнера».

«Получается, что мы наверное, друг без друга раньше как будто бы мы раньше и не смогли бы... Идёт совместная работа», — цитирует Алаудинова РИА новости.

Он оценил работу военных «на пять».

«Противник там где-то... делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то — я не понял — кадыровцев в Лисичанске... Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас всё хорошо. Идём вперёд», — добавил военнослужащий.

Как ранее сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров, в период с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено более 650 и ранено 300 бойцов ВСУ, 95 украинских военнослужащих ликвидировали в секторе спецназа «Ахмат».

21 октября стало известно, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли новый рубеж.

Президент России Владимир Путин отмечал мужество участвующих в спецоперации на Украине чеченцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить