Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг вбросы ВСУ о положении спецназовцев в Лисичанске

Командир чеченского спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала сообщил, что работа военнослужащих в зоне СВО идёт слаженно. Он опроверг вбросы противника о потерях среди подразделения, отметив, что «всё хорошо».

Командир заявил, что «очень хорошо, слаженно идёт работа 2-го армейского корпуса, спецназа «Ахмат» и ЧВК Вагнера».

«Получается, что мы наверное, друг без друга раньше как будто бы мы раньше и не смогли бы... Идёт совместная работа», — цитирует Алаудинова РИА новости.

Он оценил работу военных «на пять».

«Противник там где-то... делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то — я не понял — кадыровцев в Лисичанске... Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас всё хорошо. Идём вперёд», — добавил военнослужащий.

Как ранее сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров, в период с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено более 650 и ранено 300 бойцов ВСУ, 95 украинских военнослужащих ликвидировали в секторе спецназа «Ахмат».

21 октября стало известно, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли новый рубеж.

Президент России Владимир Путин отмечал мужество участвующих в спецоперации на Украине чеченцев.