Кадыров сообщил об уничтожении более 650 солдат ВСУ в период с 25 по 27 октября
«В период с 25 по 27 октября только на Николаево-Криворожском направлении средствами огневого поражения было уничтожено 657 человек живой силы. 300 человек — ранено», — сообщил он в Telegram.
Кроме того, по словам Кадырова, на указанном направлении было уничтожено восемь танков, пять БМП и 20 бронированных машин.
Ещё 95 украинских военнослужащих ликвидировали в секторе спецназа «Ахмат».
«Это только предварительные и самые сжатые данные», — добавил глава Чечни.
Ранее в российском Минобороны заявили, что ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении.
Также на Краснолиманском направлении были уничтожены более 50 украинских военных.