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Кадыров сообщил об уничтожении более 650 солдат ВСУ в период с 25 по 27 октября

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В период с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено более 650 и ранено 300 бойцов ВСУ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В период с 25 по 27 октября только на Николаево-Криворожском направлении средствами огневого поражения было уничтожено 657 человек живой силы. 300 человек — ранено», — сообщил он в Telegram.

Кроме того, по словам Кадырова, на указанном направлении было уничтожено восемь танков, пять БМП и 20 бронированных машин.

Ещё 95 украинских военнослужащих ликвидировали в секторе спецназа «Ахмат».

«Это только предварительные и самые сжатые данные», — добавил глава Чечни.

Ранее в российском Минобороны заявили, что ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении.

Также на Краснолиманском направлении были уничтожены более 50 украинских военных.

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