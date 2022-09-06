Путин отметил мужество участвующих в спецоперации на Украине чеченцев

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни со 100-летием образования Чеченской Республики. Глава государства отметил мужество участвующих в спецоперации на Украине чеченцев.

Телеграмма опубликована на сайте президента России.

Он отметил, что чеченцы по праву гордятся своим древним и прекрасным краем, а также сохраняют твёрдую приверженность высоким идеалам патриотизма и честного служения Отечеству.

«И сегодня, в ходе проведения специальной военной операции, герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию», — заявил глава государства.

По его словам, в последние годы в Чечне последовательно решаются серьёзные задачи, которые направлены на социально-экономическое развитие республики.

Ранее Путин заявил, что его поражает мужество жителей Донбасса, защищающих свои республики на передовой.

29 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из республики в зону проведения военной спецоперации на Украине.

Кадыров также попросил Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине.