Кадыров: бойцам батальона «Запад-Ахмат» удалось занять новый рубеж

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли новый рубеж, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В результате слаженных и грамотных действий занят очередной рубеж, который достаточно долго удерживал противник. Наши парни отработали просто образцово», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров отметил, что батальон захватил инженерные оборонительные сооружения, получил много трофейного оружия и взял в плен троих военнослужащих ВСУ.

Ранее Кадыров заявил о неудачной попытке украинских войск прорваться на одном из участков, который подконтролен бойцам спецназа «Ахмат».