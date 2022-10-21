Кадыров: бойцам батальона «Запад-Ахмат» удалось занять новый рубеж
- РИА Новости
«В результате слаженных и грамотных действий занят очередной рубеж, который достаточно долго удерживал противник. Наши парни отработали просто образцово», — написал он в своём Telegram-канале.
Кадыров отметил, что батальон захватил инженерные оборонительные сооружения, получил много трофейного оружия и взял в плен троих военнослужащих ВСУ.
Ранее Кадыров заявил о неудачной попытке украинских войск прорваться на одном из участков, который подконтролен бойцам спецназа «Ахмат».