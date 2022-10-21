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Кадыров: бойцам батальона «Запад-Ахмат» удалось занять новый рубеж

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Бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли новый рубеж, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров: бойцам батальона «Запад-Ахмат» удалось занять новый рубеж
  • РИА Новости

«В результате слаженных и грамотных действий занят очередной рубеж, который достаточно долго удерживал противник. Наши парни отработали просто образцово», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров отметил, что батальон захватил инженерные оборонительные сооружения, получил много трофейного оружия и взял в плен троих военнослужащих ВСУ.

Ранее Кадыров заявил о неудачной попытке украинских войск прорваться на одном из участков, который подконтролен бойцам спецназа «Ахмат».

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