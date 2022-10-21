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Кадыров рассказал о неудачной попытке ВСУ прорваться на одном из участков

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своём Telegram-канале о неудачной попытке украинских войск прорваться на одном из участков.
Кадыров рассказал о неудачной попытке ВСУ прорваться на одном из участков
  • Legion-Media

По его словам, украинские войска безуспешно пытались прорвать линию обороны на одном из участков, который подконтролен бойцам спецназа «Ахмат».

Кадыров отметил, что российские бойцы ответили на эту попытку, в результате чего ВСУ потеряли танк, БМП и «некоторое количество личного состава».

11 октября командир спецподразделений «Ахмат» в Луганской Народной Республике Апты Алаудинов заявил, что украинские военные несут серьёзные потери на линии соприкосновения в ЛНР.

До этого Кадыров сообщил, что ещё 70 тыс. бойцов из Чечни готовы отправиться в зону спецоперации на Украине.

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