Кадыров рассказал о неудачной попытке ВСУ прорваться на одном из участков

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своём Telegram-канале о неудачной попытке украинских войск прорваться на одном из участков.

По его словам, украинские войска безуспешно пытались прорвать линию обороны на одном из участков, который подконтролен бойцам спецназа «Ахмат».

Кадыров отметил, что российские бойцы ответили на эту попытку, в результате чего ВСУ потеряли танк, БМП и «некоторое количество личного состава».

11 октября командир спецподразделений «Ахмат» в Луганской Народной Республике Апты Алаудинов заявил, что украинские военные несут серьёзные потери на линии соприкосновения в ЛНР.

До этого Кадыров сообщил, что ещё 70 тыс. бойцов из Чечни готовы отправиться в зону спецоперации на Украине.