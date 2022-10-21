Кадыров рассказал о неудачной попытке ВСУ прорваться на одном из участков
- Legion-Media
По его словам, украинские войска безуспешно пытались прорвать линию обороны на одном из участков, который подконтролен бойцам спецназа «Ахмат».
Кадыров отметил, что российские бойцы ответили на эту попытку, в результате чего ВСУ потеряли танк, БМП и «некоторое количество личного состава».
11 октября командир спецподразделений «Ахмат» в Луганской Народной Республике Апты Алаудинов заявил, что украинские военные несут серьёзные потери на линии соприкосновения в ЛНР.
До этого Кадыров сообщил, что ещё 70 тыс. бойцов из Чечни готовы отправиться в зону спецоперации на Украине.