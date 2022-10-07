Кадыров сообщил о готовности направить ещё 70 тысяч бойцов в зону спецоперации на Украине

Ещё 70 тыс. бойцов из Чечни готовы отправиться в зону спецоперации на Украине, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Мы решительно отвергли европейские антирелигиозные и человеконенавистнические ценности и заявили о готовности бить сатанистов и их прислужников в любой точке мира. 10 тыс. чеченских бойцов уже задействованы в этом благородном деле. При необходимости еще 70 тыс. готовы присоединиться к ним», — написал Кадыров в своём Telegram.

Ранее Кадыров заявил, что отряд бойцов под командованием чеченского командира Султана Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии фронта на Херсонском направлении.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о награждении Кадырова звездой Героя ДНР, которая является высшей наградой республики.