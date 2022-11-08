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Адвокат заявил о возможной деменции у Саакашвили

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Адвокат Шалва Хачапуридзе, представляющий интересы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил, что у его клиента, возможно, более 30 заболеваний, включая деменцию и туберкулёз.
Адвокат заявил о возможной деменции у Саакашвили
  • AP
  • © Irakli Gedenidze/Pool Photo

«Речь идёт о предполагаемых диагнозах. Всё ещё не подтверждено окончательно, мы ждём ответов. У нас есть подозрения, и ведётся работа над этим. Я имею в виду деменцию, туберкулёз и ещё 34 болезни», — цитирует его РИА Новости.

В августе врачи поставили находящемуся в тбилисской больнице Саакашвили 17 разных диагнозов, об этом рассказал его брат Георгий Саакашвили.

В июле адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что Саакашвили намерен уйти из грузинской политики, а также покинуть свою партию «Единое национальное движение».

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