Врачи поставили экс-президенту Грузии Саакашвили 17 диагнозов

Врачи поставили находящемуся в тбилисской больнице бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили 17 разных диагнозов. Об этом рассказал журналистам его брат Георгий Саакашвили.

По словам Георгия, брат «очень слаб». Он рассказал, что ожидается прибытие иностранных экспертов, чтобы как можно быстрее организовать транспортировку экс-президента в заграничную клинику.

«Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось ещё три», — цитирует его РИА Новости.

Брат политика добавил, что тот фактически не ест, с момента поступления в больницу он похудел на 11 кг.

Ранее адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что Саакашвили намерен уйти из грузинской политики, а также покинуть свою партию «Единое национальное движение».

По его словам, основной задачей Михаила Саакашвили на данный момент является забота о своём здоровье.