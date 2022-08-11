Врачи поставили экс-президенту Грузии Саакашвили 17 диагнозов
- РИА Новости
По словам Георгия, брат «очень слаб». Он рассказал, что ожидается прибытие иностранных экспертов, чтобы как можно быстрее организовать транспортировку экс-президента в заграничную клинику.
«Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось ещё три», — цитирует его РИА Новости.
Брат политика добавил, что тот фактически не ест, с момента поступления в больницу он похудел на 11 кг.
Ранее адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что Саакашвили намерен уйти из грузинской политики, а также покинуть свою партию «Единое национальное движение».
По его словам, основной задачей Михаила Саакашвили на данный момент является забота о своём здоровье.