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Врачи поставили экс-президенту Грузии Саакашвили 17 диагнозов

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Врачи поставили находящемуся в тбилисской больнице бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили 17 разных диагнозов. Об этом рассказал журналистам его брат Георгий Саакашвили.
Врачи поставили экс-президенту Грузии Саакашвили 17 диагнозов
  • РИА Новости

По словам Георгия, брат «очень слаб». Он рассказал, что ожидается прибытие иностранных экспертов, чтобы как можно быстрее организовать транспортировку экс-президента в заграничную клинику. 

«Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось ещё три», — цитирует его РИА Новости.

Брат политика добавил, что тот фактически не ест, с момента поступления в больницу он похудел на 11 кг. 

Ранее адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что Саакашвили намерен уйти из грузинской политики, а также покинуть свою партию «Единое национальное движение».

По его словам, основной задачей Михаила Саакашвили на данный момент является забота о своём здоровье.

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