Адвокат Саакашвили сообщил о намерении экс-президента уйти из грузинской политики
«Видимо, он (Саакашвили. — RT) давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо», — цитирует Гелбахиани РИА Новости.
По словам адвоката экс-президента, политический ресурс Саакашвили исчерпал себя.
Он также добавил, что основной задачей Саакашвили на данный момент является забота о его здоровье и состоянии.
Гелбахиани также подчеркнул, что бывший президент больше не заинтересован в политике.
1 апреля Европейский суд по правам человека отказался от рассмотрения жалобы Михаила Саакашвили на ненадлежащее обращение с ним в грузинской тюрьме.