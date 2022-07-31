Адвокат Саакашвили сообщил о намерении экс-президента уйти из грузинской политики

Заключённый бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен уйти из грузинской политики, а также покинуть свою партию «Единое национальное движение», сообщил его адвокат Валерий Гелбахиани.

«Видимо, он (Саакашвили. — RT) давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо», — цитирует Гелбахиани РИА Новости.

По словам адвоката экс-президента, политический ресурс Саакашвили исчерпал себя.

Он также добавил, что основной задачей Саакашвили на данный момент является забота о его здоровье и состоянии.

Гелбахиани также подчеркнул, что бывший президент больше не заинтересован в политике.

1 апреля Европейский суд по правам человека отказался от рассмотрения жалобы Михаила Саакашвили на ненадлежащее обращение с ним в грузинской тюрьме.