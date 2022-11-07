В СНБО Украины сообщили о передаче Минобороны активов «Укрнафты» и «Мотор Сич»

Активы национализированных предприятий, среди которых «Укрнафта» и «Мотор Сич», переданы Минобороны Украины. Об этом сообщил председатель Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.