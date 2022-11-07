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В СНБО Украины сообщили о передаче Минобороны активов «Укрнафты» и «Мотор Сич»

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Активы национализированных предприятий, среди которых «Укрнафта» и «Мотор Сич», переданы Минобороны Украины. Об этом сообщил председатель Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
В СНБО Украины сообщили о передаче Минобороны активов «Укрнафты» и «Мотор Сич»
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«Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее газета «Экономическая правда» писала, что украинские власти приняли решение национализировать компании «Укрнафта» и «Мотор Сич».

В мае президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о национализации дочерних структур российских Сбербанка и ВЭБ.РФ.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине.

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