В СНБО Украины сообщили о передаче Минобороны активов «Укрнафты» и «Мотор Сич»
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«Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее газета «Экономическая правда» писала, что украинские власти приняли решение национализировать компании «Укрнафта» и «Мотор Сич».
В мае президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о национализации дочерних структур российских Сбербанка и ВЭБ.РФ.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине.