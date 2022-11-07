Украинские власти решили национализировать «Укрнафту» и «Мотор Сич»

Украинские власти приняли решение национализировать компании «Укрнафта» и «Мотор Сич». Об этом пишет газета «Экономическая правда».

По её информации, 6 ноября Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение обеспечить принудительное отчуждение в госсобственность акций «Укрнафты», «Укртатнафты» и «Мотор Сич».

Такое же решение принято по акциям «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор».

В мае президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о национализации дочерних структур российских Сбербанка и ВЭБ.РФ.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине.