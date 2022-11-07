Узнать больше

Украинские власти решили национализировать «Укрнафту» и «Мотор Сич»

Короткая ссылка
Украинские власти приняли решение национализировать компании «Укрнафта» и «Мотор Сич». Об этом пишет газета «Экономическая правда».
Украинские власти решили национализировать «Укрнафту» и «Мотор Сич»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По её информации, 6 ноября Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение обеспечить принудительное отчуждение в госсобственность акций «Укрнафты», «Укртатнафты» и «Мотор Сич».

Такое же решение принято по акциям «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». 

В мае президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о национализации дочерних структур российских Сбербанка и ВЭБ.РФ.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить