Зеленский утвердил решение о национализации «дочек» Сбербанка и ВЭБ.РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о национализации дочерних структур российских Сбербанка и ВЭБ.РФ.
Зеленский утвердил решение о национализации «дочек» Сбербанка и ВЭБ.РФ
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Верховной рады.

В тексте указа говорится, что Зеленский утвердил принятое 11 мая решение СНБО о «принудительном изъятии на Украине прав собственности Российской Федерации и её субъектов».

Принудительному изъятию на Украине также подлежат финансовые активы дочерних структур Сбербанка России и ВЭБ.РФ.

Указ Зеленского подлежит утверждению парламентом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине.

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