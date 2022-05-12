Зеленский утвердил решение о национализации «дочек» Сбербанка и ВЭБ.РФ
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Верховной рады.
В тексте указа говорится, что Зеленский утвердил принятое 11 мая решение СНБО о «принудительном изъятии на Украине прав собственности Российской Федерации и её субъектов».
Принудительному изъятию на Украине также подлежат финансовые активы дочерних структур Сбербанка России и ВЭБ.РФ.
Указ Зеленского подлежит утверждению парламентом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине.