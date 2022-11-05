Посол Украины в Германии заявил об основаниях надеяться на поставки танков Leopard 2 от ФРГ
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«У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставках Leopard 2 из Германии прямо на Украину», — сказал Макеев в интервью газетам медиагруппы Funke.
Он вновь заявил, что украинская армия нуждается в этих танках, а также в боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортёрах Fuchs и Dingo.
Ранее Макеев подверг критике объёмы помощи, которые Берлин выделяет Киеву.
В октябре бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Welt am Sonntag призвал немецкого канцлера Олафа Шольца создать в Европе танковый альянс, чтобы наладить поставки Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder.