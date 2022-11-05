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Посол Украины в Германии заявил об основаниях надеяться на поставки танков Leopard 2 от ФРГ

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Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что у Киева есть основания надеяться на передачу Берлином танков Leopard 2 украинской армии.
Посол Украины в Германии заявил об основаниях надеяться на поставки танков Leopard 2 от ФРГ
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставках Leopard 2 из Германии прямо на Украину», — сказал Макеев в интервью газетам медиагруппы Funke.

Он вновь заявил, что украинская армия нуждается в этих танках, а также в боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортёрах Fuchs и Dingo.

Ранее Макеев подверг критике объёмы помощи, которые Берлин выделяет Киеву.

В октябре бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Welt am Sonntag призвал немецкого канцлера Олафа Шольца создать в Европе танковый альянс, чтобы наладить поставки Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder.

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