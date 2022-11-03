Жена Зеленского надеется, что Маск высказался об Украине «по случайной ошибке»

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена надеется, что американский предприниматель Илон Маск предложил свой способ урегулирования конфликта на Украине «по случайной ошибке».

Об этом она сказала в интервью The Guardian.

Зеленская заявила, что Маск «поддерживал Украину с самого первого дня», а украинцы восхищались им.

«Поэтому мы так остро восприняли этот твит. Давайте будем честными, даже умнейший человек не может говорить самые умные вещи 24 часа в сутки. Случаются ошибки. И мы надеемся, что это была случайная ошибка», — цитирует её РИА Новости.

Илон Маск привлёк внимание журналистов своими заявлениями об урегулировании ситуации вокруг Украины.

Так, ситуацию вокруг украинского кризиса, считает он, следует разрешить путём сохранения Крыма в составе России, «как это было c 1783 года до ошибки Хрущёва», а в недавно присоединённых к Российской Федерации регионах нужно ещё раз провести референдумы под наблюдением ООН.

Маск также отметил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.

После этого бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выразила мнение, что администрация Джо Байдена намерена «уничтожить» миллиардера.