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Центр исследований энергетики: энергосистема Украины повреждена на 35—45%

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Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко прокомментировал ситуацию с энергосистемой Украины.
Центр исследований энергетики: энергосистема Украины повреждена на 35—45%
  • РИА Новости

«Объекты восстанавливают очень быстро, затем прилетает новая волна ракет — и у нас есть новые разрушенные объекты. Поэтому трудно зафиксировать какой-то конкретный показатель, указывающий на сегодняшний уровень повреждений, но они действительно где-то между 35 и 45%», — приводит слова Харченко телеканал Еspreso.

Ранее ЕС экстренно выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергетической системы страны, а также предоставил Киеву энергооборудование.

1 ноября украинские власти заявили о серьёзном повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны.

Графики почасовых отключений электроэнергии были введены в центре и на севере Украины.

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