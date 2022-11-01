ЕС экстренно выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергетической системы

Европейский союз экстренно выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергетической системы страны, а также предоставил Киеву энергооборудование. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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