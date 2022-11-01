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ЕС экстренно выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергетической системы

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Европейский союз экстренно выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергетической системы страны, а также предоставил Киеву энергооборудование. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
ЕС экстренно выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергетической системы
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  • © NurPhoto

«Россия интенсивно и прицельно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, в последние недели и месяцы это затронуло до 30% энергетической системы страны. ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки должен быть срочно увеличен», — сказала Симсон, которую цитирует ТАСС.

1 ноября украинские власти заявили о серьёзном повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны.

Исполнительный директор группы компаний «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил об отсутствии запаса оборудования для восстановления энергосистемы Украины.

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