ЕС экстренно выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергетической системы
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Россия интенсивно и прицельно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, в последние недели и месяцы это затронуло до 30% энергетической системы страны. ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки должен быть срочно увеличен», — сказала Симсон, которую цитирует ТАСС.
1 ноября украинские власти заявили о серьёзном повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны.
Исполнительный директор группы компаний «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил об отсутствии запаса оборудования для восстановления энергосистемы Украины.