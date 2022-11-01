Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитом на севере города БПЛА

На севере Севастополя в районе Любимовки был сбит беспилотник, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Десять минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.