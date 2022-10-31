Во Львовской области Украины вводят график аварийных отключений электричества

Во Львовской области Украины вводится график аварийных отключений электричества, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

«В «Львовоблэнерго» поступило распоряжение НЭК «Укрэнерго» о введении графика аварийных отключений. Отключили электроэнергию с 17:00 (18:00 мск. — RT)», — приводит его сообщение РИА Новости.

Специалисты «Львовоблэнерго» также сообщают, что потребители будут без энергопитания ориентировочно три-четыре часа, а полного восстановления электроснабжения стоит ожидать до 22:00.

31 октября в Киеве заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Кроме того, часть Киева была обесточена, в некоторых районах города отсутствует водоснабжение.

Минобороны России сообщило, что российская армия продолжает наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины.