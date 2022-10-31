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Лукашенко: Минск готов выполнять обязательства перед Западом в белорусских рублях

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Белоруссия готова выполнять свои обязательства перед Западом в белорусских рублях, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко: Минск готов выполнять обязательства перед Западом в белорусских рублях
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы надёжные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы не много должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было моё поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях», — заявил Лукашенко.

Он также рассказал, что экономика Белоруссии демонстрирует «определённое хорошее оживление».

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции France Inter пригрозила Белоруссии новыми санкциями.

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