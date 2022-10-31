Лукашенко: белорусская экономика демонстрирует оживление
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Об этом информирует агентство БЕЛТА.
«Что у нас с экономикой? Мы констатируем — и это правда — последние месяцы, недели определённое хорошее оживление и рост экономики в целом», — заявил Лукашенко.
Лукашенко ранее распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.
Он уточнил, что исключением могут быть только индивидуальные решения министра антимонопольного регулирования и торговли или председателя облисполкома.
Позднее белорусское правительство подписало постановление о введении новой системы регулирования цен.