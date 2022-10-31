Лукашенко: белорусская экономика демонстрирует оживление

Экономика Белоруссии демонстрирует «определённое хорошее оживление», заявил президент республики Александр Лукашенко.

Об этом информирует агентство БЕЛТА.

«Что у нас с экономикой? Мы констатируем — и это правда — последние месяцы, недели определённое хорошее оживление и рост экономики в целом», — заявил Лукашенко.

Лукашенко ранее распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.

Он уточнил, что исключением могут быть только индивидуальные решения министра антимонопольного регулирования и торговли или председателя облисполкома.

Позднее белорусское правительство подписало постановление о введении новой системы регулирования цен.