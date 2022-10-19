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Правительство Белоруссии одобрило новую систему регулирования цен

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Белорусское правительство подписало постановление о введении новой системы регулирования цен.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу белорусского кабмина.

Отмечается, что вводится регулирование цен на товары всей потребительской корзины, в том числе на импортные.

По данным правительства, с целью обеспечения исполнения требований постановления соответствующие госорганы Белоруссии наделены дополнительными полномочиями по контролю за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании.

Белорусский президент Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.

Он уточнил, что исключением могут быть только индивидуальные решения министра антимонопольного регулирования и торговли или председателя облисполкома.

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