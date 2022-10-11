Глава МИД Франции пригрозила Белоруссии новыми санкциями

Глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции France Inter пригрозила Белоруссии новыми санкциями.

«В ходе совещания лидеров G7, которое состоится сегодня во второй половине дня, вопрос Белоруссии будет с большой вероятностью рассмотрен», — цитирует её ТАСС.

Также она подчеркнула, что белорусская сторона уже находится под санкциями Евросоюза.

«Надо адресовать предупреждение Белоруссии, что любая дополнительная поддержка военных действий, которые ведёт Россия на Украине, повлечёт дополнительные санкции», — пригрозила министр.

Ранее МИД Новой Зеландии объявил о введении антироссийских санкций против 75 человек.