Глава МИД Новой Зеландии Махута объявила о введении антироссийских санкций против 75 человек
«Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением (президента России Владимира. — RT) Путина по присоединению территорий», — приводит её слова РИА Новости.
Среди попавших под санкции числится российский миллиардер Александр Абрамов.
Рестрикции также введены в отношении членов его семьи и компании Evraz, акционером которой он является.
2 октября глава МИД Австралии Пенни Вонг сообщила о расширении перечня антироссийских санкций в связи с проведением референдумов о вхождении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
До этого Канада внесла в список санкций против России 43 россиянина в связи с проведением голосования.