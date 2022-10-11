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Глава МИД Новой Зеландии Махута объявила о введении антироссийских санкций против 75 человек

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Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о введении санкций против ещё 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав России в ходе референдумов территориями.

«Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением (президента России Владимира. — RT) Путина по присоединению территорий», — приводит её слова РИА Новости.

Среди попавших под санкции числится российский миллиардер Александр Абрамов.

Рестрикции также введены в отношении членов его семьи и компании Evraz, акционером которой он является.

2 октября глава МИД Австралии Пенни Вонг сообщила о расширении перечня антироссийских санкций в связи с проведением референдумов о вхождении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

До этого Канада внесла в список санкций против России 43 россиянина в связи с проведением голосования.

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