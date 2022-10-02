Австралия расширила список антироссийских санкций
«Дополнительные адресные финансовые санкции и запреты на поездки будут введены в отношении 28 назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников», — говорится в заявлении Вонг на сайте МИД Австралии.
О том, кто именно попал в «чёрный список» Канберры, не сообщается.
Глава австралийского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что страна не признаёт результатов проведённого голосования.
Ранее Канада внесла в список санкций против России 43 россиян в связи с проведением референдумов о вхождении освобождённых территорий в состав страны.
30 сентября российский лидер Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.