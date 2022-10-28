Узнать больше

«Газпром» утвердил объёмы поставок газа в Молдавию на ноябрь

Короткая ссылка
Российская компания «Газпром» подтвердила объёмы поставок газа в Молдавию в ноябре на уровне октября, заявил глава правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Газпром» утвердил объёмы поставок газа в Молдавию на ноябрь
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Газпром» подтвердил ноябрьские обьёмы поставок природного газа в Республику Молдова из расчёта 5,7 млн кубометров в сутки», — написал он в Telegram.

По словам Чебана, предварительная стоимость газа за тысячу кубометров составит $821,58.

Ранее глава «Молдовагаза» заявил, что допускает полное прекращение поставок «Газпромом» газа в Молдавию.

27 октября стало известно о подписании властями Молдавии с Болгарией соглашения, в соответствии с которым Кишинёв сможет получить доступ к поставкам газа при помощи «Булгартрансгаза».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить