«Газпром» утвердил объёмы поставок газа в Молдавию на ноябрь

Российская компания «Газпром» подтвердила объёмы поставок газа в Молдавию в ноябре на уровне октября, заявил глава правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Газпром» подтвердил ноябрьские обьёмы поставок природного газа в Республику Молдова из расчёта 5,7 млн кубометров в сутки», — написал он в Telegram.

По словам Чебана, предварительная стоимость газа за тысячу кубометров составит $821,58.

Ранее глава «Молдовагаза» заявил, что допускает полное прекращение поставок «Газпромом» газа в Молдавию.

27 октября стало известно о подписании властями Молдавии с Болгарией соглашения, в соответствии с которым Кишинёв сможет получить доступ к поставкам газа при помощи «Булгартрансгаза».