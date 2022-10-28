«Газпром» утвердил объёмы поставок газа в Молдавию на ноябрь
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«Газпром» подтвердил ноябрьские обьёмы поставок природного газа в Республику Молдова из расчёта 5,7 млн кубометров в сутки», — написал он в Telegram.
По словам Чебана, предварительная стоимость газа за тысячу кубометров составит $821,58.
Ранее глава «Молдовагаза» заявил, что допускает полное прекращение поставок «Газпромом» газа в Молдавию.
27 октября стало известно о подписании властями Молдавии с Болгарией соглашения, в соответствии с которым Кишинёв сможет получить доступ к поставкам газа при помощи «Булгартрансгаза».