Компания «Молдовагаз» допускает полное прекращение поставок «Газпромом» газа в Молдавию

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что допускает полное прекращение поставок «Газпромом» газа в Молдавию.

«Компания «Молдовагаз» планирует свою текущую деятельность исходя из трёх сценариев: полное прекращение поставок газа, сохранение текущего объёма поставок (5,7 млн куб. м природного газа в день), поставки запрашиваемых компанией объёмов», — написал он в своём Telegram.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти страны не получали информации от компании «Газпром» относительно объёмов поставок газа на ноябрь.