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Компания «Молдовагаз» допускает полное прекращение поставок «Газпромом» газа в Молдавию

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Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что допускает полное прекращение поставок «Газпромом» газа в Молдавию.
Компания «Молдовагаз» допускает полное прекращение поставок «Газпромом» газа в Молдавию
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

«Компания «Молдовагаз» планирует свою текущую деятельность исходя из трёх сценариев: полное прекращение поставок газа, сохранение текущего объёма поставок (5,7 млн куб. м природного газа в день), поставки запрашиваемых компанией объёмов», — написал он в своём Telegram.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти страны не получали информации от компании «Газпром» относительно объёмов поставок газа на ноябрь.

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