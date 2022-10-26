В Молдавии заявили, что не знают об объёмах поставок топлива от «Газпрома» на ноябрь
- РИА Новости
«К сожалению, у нас нет ответа от «Газпрома» по объёму поставок газа в ноябре... Запасы газа достигли примерно 90 млн кубометров. Каждый день закупаются дополнительные объёмы газа», — цитирует его РИА Новости.
Ранее вице-премьер Молдавии предупредил о грядущем дефиците электроэнергии в республике.
20 октября «Молдовагаз» сообщил, что рассчитался с «Газпромом» за потреблённый в сентябре газ и перечислил аванс за октябрь.