В Молдавии заявили, что не знают об объёмах поставок топлива от «Газпрома» на ноябрь

Власти Молдавии не получали информации от компании «Газпром» относительно объёмов поставок газа на ноябрь, заявил вице-премьер страны Андрей Спыну.

«К сожалению, у нас нет ответа от «Газпрома» по объёму поставок газа в ноябре... Запасы газа достигли примерно 90 млн кубометров. Каждый день закупаются дополнительные объёмы газа», — цитирует его РИА Новости.

Ранее вице-премьер Молдавии предупредил о грядущем дефиците электроэнергии в республике.

20 октября «Молдовагаз» сообщил, что рассчитался с «Газпромом» за потреблённый в сентябре газ и перечислил аванс за октябрь.