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Молдавия подписала соглашение о доступе к поставкам газа при помощи «Булгартрансгаза»

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Власти Молдавии подписали с Болгарией соглашение, в соответствии с которым Кишинёв сможет получить доступ к поставкам газа при помощи «Булгартрансгаза».
Молдавия подписала соглашение о доступе к поставкам газа при помощи «Булгартрансгаза»
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Мы переживаем тяжелейший энергетический кризис. Приветствую подписание контракта между Energocom и «Булгартрансгазом», — приводит РИА Новости слова молдавского лидера Майи Санду.

Она добавила, что альтернативные источники энергии помогут Кишинёву быть более устойчивым в энергетике.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика с 24 октября начнёт испытывать дефицит электроэнергии.

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