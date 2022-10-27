Молдавия подписала соглашение о доступе к поставкам газа при помощи «Булгартрансгаза»
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«Мы переживаем тяжелейший энергетический кризис. Приветствую подписание контракта между Energocom и «Булгартрансгазом», — приводит РИА Новости слова молдавского лидера Майи Санду.
Она добавила, что альтернативные источники энергии помогут Кишинёву быть более устойчивым в энергетике.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика с 24 октября начнёт испытывать дефицит электроэнергии.