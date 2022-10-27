Молдавия подписала соглашение о доступе к поставкам газа при помощи «Булгартрансгаза»

Власти Молдавии подписали с Болгарией соглашение, в соответствии с которым Кишинёв сможет получить доступ к поставкам газа при помощи «Булгартрансгаза».

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