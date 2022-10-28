Hill: Запад имеет слабое представление о ходе спецоперации на Украине

Запад имеет слабое представление о целях Украины, потерях ВСУ в ходе боевых действий, заявил в статье для журнала Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.

«Запад, во всяком случае публично, имеет очень скромное представление о целях и намерениях Украины, а также о её потерях и ходе боевых действий», — заявил Хумински.

По его словам, украинские власти успешно контролируют информационное пространство, что, вероятно, создаёт ложную картину для западных союзников.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о сращивании националистического и неонацистского движений на Украине.

Также Путин заявил, что главной целью спецоперации на Украине была помощь Донбассу.