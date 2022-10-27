Российский президент Владимир Путин заявил о сращивании националистического и неонацистского движений на Украине.

В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что одна из фундаментальных проблем тех, кто якобы заботится о будущем Украины, так называемых украинских националистов, заключается в том, что «происходит сращивание националистического движения и неофашистского, неонацистского».

По его словам, «невозможно разделить сегодняшних так называемых ура-патриотов и националистов с бандеровцами», это «фактически одно и то же».

«В этом, на мой взгляд, их такая большая проблема, на самом деле», — сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что главной целью спецоперации на Украине была помощь Донбассу.