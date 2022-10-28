Гросси: МАГАТЭ в ближайшие дни начнёт проверку информации о «грязной бомбе» на Украине

МАГАТЭ начнёт проверку информации о подготовке «грязной бомбы» на Украине в ближайшие дни, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

«В ближайшие пару дней», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о начале работы экспертов МАГАТЭ.

По словам Гросси, инспекторы находятся в пути.

Ранее стало известно, что специалисты МАГАТЭ проведут проверку двух объектов на территории Украины в связи с информацией о возможной разработке «грязной бомбы».

Президент России Владимир Путин заявил о попытках киевского режима замести следы создания «грязной бомбы».

Как сообщила в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Россия призывает Запад повлиять на Киев для отказа от авантюры с возможным применением «грязной бомбы».