Гросси: МАГАТЭ в ближайшие дни начнёт проверку информации о «грязной бомбе» на Украине
«В ближайшие пару дней», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о начале работы экспертов МАГАТЭ.
По словам Гросси, инспекторы находятся в пути.
Ранее стало известно, что специалисты МАГАТЭ проведут проверку двух объектов на территории Украины в связи с информацией о возможной разработке «грязной бомбы».
Президент России Владимир Путин заявил о попытках киевского режима замести следы создания «грязной бомбы».
Как сообщила в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Россия призывает Запад повлиять на Киев для отказа от авантюры с возможным применением «грязной бомбы».