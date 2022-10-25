На Украине сообщили о планах привлекать безработных жителей страны к работам на благо армии

Украинский министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в стране планируется привлекать безработных граждан к общественно-полезным работам, в том числе в интересах Вооружённых сил Украины.

По её словам, все не имеющие работы украинцы смогут принять участие в «Армии восстановления» Украины.

Инициатива, в частности, предполагает привлечение безработных к выполнению общественно-полезных работ в различных регионах.

«Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей Вооружённых сил Украины, других военных формирований и сил гражданской защиты, так и обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения», — приводит РИА Новости сообщение Свириденко в соцсетях.

Что касается зарплаты, уточнила министр, то минимальный её порог будет достигать $183 ежемесячно.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday заявил, что задержка траншей со стороны Европейского союза может стать причиной невыплат зарплат и пенсий гражданам страны.