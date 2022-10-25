Узнать больше

На Украине сообщили о планах привлекать безработных жителей страны к работам на благо армии

Короткая ссылка
Украинский министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в стране планируется привлекать безработных граждан к общественно-полезным работам, в том числе в интересах Вооружённых сил Украины.
На Украине сообщили о планах привлекать безработных жителей страны к работам на благо армии
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

По её словам, все не имеющие работы украинцы смогут принять участие в «Армии восстановления» Украины.

Инициатива, в частности, предполагает привлечение безработных к выполнению общественно-полезных работ в различных регионах.

«Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей Вооружённых сил Украины, других военных формирований и сил гражданской защиты, так и обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения», — приводит РИА Новости сообщение Свириденко в соцсетях.

Что касается зарплаты, уточнила министр, то минимальный её порог будет достигать $183 ежемесячно.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday заявил, что задержка траншей со стороны Европейского союза может стать причиной невыплат зарплат и пенсий гражданам страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить