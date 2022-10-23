Власти Украины заявили, что задержка траншей ЕС грозит невыплатой зарплат и пенсий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday заявил, что задержка траншей со стороны Европейского союза может стать причиной невыплат зарплат и пенсий гражданам страны.

По его словам, Украине необходима финансовая поддержка со стороны ЕС для «выживания».

«Мы уже исчерпали все возможности экономии», — приводит слова Шмыгаля РИА Новости.

По информации политика, большая часть помощи ЕС идёт на покрытие социальных нужд.

Любая задержка траншей со стороны Евросоюза, отметил он, может привести к «ужасным последствиям».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере €2 млрд.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.