Власти Украины заявили, что задержка траншей ЕС грозит невыплатой зарплат и пенсий
По его словам, Украине необходима финансовая поддержка со стороны ЕС для «выживания».
«Мы уже исчерпали все возможности экономии», — приводит слова Шмыгаля РИА Новости.
По информации политика, большая часть помощи ЕС идёт на покрытие социальных нужд.
Любая задержка траншей со стороны Евросоюза, отметил он, может привести к «ужасным последствиям».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере €2 млрд.
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.