Узнать больше

«Росэнергоатом» заявил о наличии у Киева технических ресурсов для создания «грязной бомбы»

Короткая ссылка
Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала заявил, что у Украины имеется технический потенциал для создания «грязной бомбы».
«Росэнергоатом» заявил о наличии у Киева технических ресурсов для создания «грязной бомбы»
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

По его словам, для создания «грязной бомбы» нет необходимости задействовать специальные технологии.

«Поэтому Украина располагает и научным, и научно-техническим потенциалом для изготовления такого изделия», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что Киев может замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не считают обоснованными предупреждения Москвы о возможном применении Киевом «грязной бомбы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить