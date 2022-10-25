«Росэнергоатом» заявил о наличии у Киева технических ресурсов для создания «грязной бомбы»

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала заявил, что у Украины имеется технический потенциал для создания «грязной бомбы».

По его словам, для создания «грязной бомбы» нет необходимости задействовать специальные технологии.

«Поэтому Украина располагает и научным, и научно-техническим потенциалом для изготовления такого изделия», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что Киев может замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не считают обоснованными предупреждения Москвы о возможном применении Киевом «грязной бомбы».