Балицкий: жителям повреждённых взрывом в Мелитополе квартир выплатят компенсацию
- РИА Новости
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«Не останутся без внимания и люди из соседних домов, которые получили ущерб. Им также будет оказана материальная помощь», — написал Балицкий в Telegram.
Он отметил, что последствия взрыва устранят в ближайшее время.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт, взорвалось самодельное устройство.
В результате взрыва пострадали пять человек, одного человека госпитализировали.
Несколько десятков квартир в Мелитополе получили повреждения при взрыве.