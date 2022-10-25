Балицкий: жителям повреждённых взрывом в Мелитополе квартир выплатят компенсацию

Жителям квартир, повреждённых в результате взрыва в Мелитополе, выплатят компенсацию. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Не останутся без внимания и люди из соседних домов, которые получили ущерб. Им также будет оказана материальная помощь», — написал Балицкий в Telegram.

Он отметил, что последствия взрыва устранят в ближайшее время.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт, взорвалось самодельное устройство.

В результате взрыва пострадали пять человек, одного человека госпитализировали.

Несколько десятков квартир в Мелитополе получили повреждения при взрыве.