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Балицкий: жителям повреждённых взрывом в Мелитополе квартир выплатят компенсацию

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Жителям квартир, повреждённых в результате взрыва в Мелитополе, выплатят компенсацию. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий: жителям повреждённых взрывом в Мелитополе квартир выплатят компенсацию
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

«Не останутся без внимания и люди из соседних домов, которые получили ущерб. Им также будет оказана материальная помощь», — написал Балицкий в Telegram.

Он отметил, что последствия взрыва устранят в ближайшее время.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт, взорвалось самодельное устройство.

В результате взрыва пострадали пять человекодного человека госпитализировали.

Несколько десятков квартир в Мелитополе получили повреждения при взрыве.

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