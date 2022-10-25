Песков отметил опасность реализации планов Киева по созданию «грязной бомбы»

В Кремле делают акцент на большой опасности реализации планов Киева по созданию «грязной бомбы», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ещё раз акцентируем большую опасность, которая кроется в реализации тех самых планов, которые зафиксированы у украинцев», — заявил Песков.

Он отметил, что позиция Вашингтона относительно планов Киева по применению «грязной бомбы» непозволительна на фоне серьезности такой опасности.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что Киев может замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не считают обоснованными предупреждения Москвы о возможном применении Киевом «грязной бомбы».